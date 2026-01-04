Napoli, i numeri danno ancora ragione a Conte: il dato è incredibile!

Contro la Lazio bisognava rispondere immediatamente al successo del Milan contro il Cagliari e così è stato. Un 2-0 firmato da Spinazzola e Rrahmani, che riporta il Napoli a -1 dai rossoneri, in attesa della sfida Inter-Bologna di questa sera. Un successo importante, sottolineato dai numeri incredibile di questa squadra: praticamente un copia e incolla di quanto fatto l’anno scorso, concluso poi come tutti ben sanno.

Napoli a confronto: gli azzurri viaggiano con gli stessi punti

La passata stagione ricordiamo tutti come è terminato l’anno calcistico di Serie A, con il quarto scudetto conquistato dagli uomini di Conte. Proprio Conte che ancora una volta porta dalla sua parte la ragione, con numeri che parlano chiaro.

Per un momento era stato quasi criticato, ma i 37 punti raccolti in 17 partite giocate, non fanno che scacciare via anche i più scettici di questo inizio altalenate. Sì perché il Napoli di Conte ha praticamente raccolti gli stessi punti della stagione 2024/2025, con un solo punto di differenza rispetto all’anno scorso dove i punti raccolti furono 38. E non è tutto.

Gli azzurri con lo stesso numero di vittorie e gol segnati

Che sia un nuovo Napoli o un vecchio Napoli, il Napoli sicuramente vince. E il paragone con l’anno dello Scudetto di Conte è a dire poco unico: stesso numero di vittorie (12) così come i gol segnati (26).

Naturalmente la differenza la fa quella sconfitta in più (4 contro 3) e quel gol in più subito (12 contro 13) che non permettono di rendere il tutto perfettamente bilanciato, ma ciò non toglie che, nonostante le tante difficoltà e i tanti infortuni, il Napoli viaggia con la stessa media di quel famoso quarto trionfo.