Napoli, Lucca ai saluti? Spunta il retroscena che allontana l’attaccante

Dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio di Maurizio Sarri, si pensa anche al calciomercato. Già da due giorni è arrivato l’inizio ufficiale del mercato invernale, con alcune squadre che hanno già fatto la propria mossa tra cui il Milan, inserendo in rosa Niclas Fullkrug. Il Napoli ragiona su rinforzare la rosa, ma molto dipenderà dalle cessioni. Una di queste può essere quella di Lorenzo Lucca.

Porto forte su Lucca: la situazione

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Porto di Farioli è tra le squadre più interessate per Lorenzo Lucca. Il calciatore, oggi assente per febbre, potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di mercato.

Ci sarebbe stata anche una telefonata, nei giorni scorsi, tra Farioli e l’agente dell’attaccante ex Udinese. L’interesse dunque è forte, ma ciò dovrà essere collimato da un raggiungimento dell’intesa sulle richieste del Napoli e, soprattutto, sulla concorrenza per il calciatore.

Tanta concorrenza per il calciatore

Il Porto non è l’unica squadra interessata all’attaccante. Si registra, infatti, un possibile derby di mercato di stampo portoghese, con anche il Benfica di Josè Mourinho che spinge per il calciatore classe 2000.

Oltre i due club portoghesi, c’è anche il Nottingham Forest. Servirà dunque capire quanto sia forte l’interesse di queste squadre, e quanto saranno disposte ad affondare il colpo in questo mercato di gennaio.