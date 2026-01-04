Lazio-Napoli, Lobotka: “Conte? Già sa come andranno le partite”, poi il messaggio per McTominay

Il Napoli vince nel segno di Spinazzola e Rrahmani. Succede tutto nel primo tempo, col secondo tempo che è nel segno della gestione del vantaggio e del risultato, non subendo quasi mai pericoli e andando anche vicini a un possibile 3-0 che, a detta di Conte, sarebbe stato meritato. Tra le voci del post-partita c’è anche quella di Stanislav Lobotka.

Lobotka nel post-partita: “Conte già sa come sarà la partita negli allenamenti”

Stan Lobotka ha parlato nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Il segreto del successo del Napoli.

“Abbiamo successo perché giochiamo da squadra, attacchiamo di gruppo e difendiamo di gruppo. Questo è il nostro segreto“.

Sinergia con McTominay.

“Mi trovo molto bene con McTominay. Sono sempre vicino a lui, abbiamo a volte caratteristiche simili e a volte no. Giochiamo molto spesso entrambi l’uno contro uno”.

Le abilità di Conte.