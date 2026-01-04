Home ->

Copertina Calcio Napoli

Lazio-Napoli, Lobotka: “Conte? Già sa come andranno le partite”, poi il messaggio per McTominay

di

Il Napoli vince nel segno di Spinazzola e Rrahmani. Succede tutto nel primo tempo, col secondo tempo che è nel segno della gestione del vantaggio e del risultato, non subendo quasi mai pericoli e andando anche vicini a un possibile 3-0 che, a detta di Conte, sarebbe stato meritato. Tra le voci del post-partita c’è anche quella di Stanislav Lobotka.

Lobotka nel post-partita: “Conte già sa come sarà la partita negli allenamenti”

Stan Lobotka ha parlato nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN. Le sue parole.

Lobotka nel post-partita di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN

Il segreto del successo del Napoli.

“Abbiamo successo perché giochiamo da squadra, attacchiamo di gruppo e difendiamo di gruppo. Questo è il nostro segreto“.

Sinergia con McTominay.

Mi trovo molto bene con McTominay. Sono sempre vicino a lui, abbiamo a volte caratteristiche simili e a volte no. Giochiamo molto spesso entrambi l’uno contro uno”.

Le abilità di Conte.

Durante gli allenamenti Conte ci dice già come sarà la partita. Ci dà grande entusiasmo e grande carica in vista delle partite”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie