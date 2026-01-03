Occhio Napoli, arrivano conferme sul possibile addio: contatti avviati!

Il futuro di Noa Lang torna improvvisamente al centro del mercato. Il Galatasaray ha avviato i primi contatti con l’agente dell’esterno olandese, aprendo uno scenario inatteso a pochi mesi dal suo arrivo a Napoli. La notizia arriva dalla Turchia e trova conferme autorevoli. Per il club azzurro, una possibile cessione rappresenterebbe un’opportunità concreta per costruire il mercato invernale, che dovrà essere impostato a saldo zero. Le valutazioni sono in corso.

Il Galatasaray si muove, contatti già avviati

Il club turco ha rotto gli indugi. Secondo quanto riferito dal giornalista Yağız Sabuncuoğlu, il Galatasaray ha ufficialmente avviato i colloqui con l’agente di Noa Lang. Un segnale chiaro di interesse, che va oltre il semplice sondaggio. La dirigenza giallorossa monitora il profilo dell’esterno da tempo e ora sembra pronta a trasformare l’attenzione in un’operazione concreta.

“Il Galatasaray ha ufficialmente avviato i colloqui con l’agente di Noa Lang”

Lang, arrivato in estate, resta un giocatore appetibile per esperienza internazionale e qualità offensive, caratteristiche che in Turchia continuano ad avere grande mercato.

La posizione del Napoli e il tema del saldo zero

In casa Napoli il tema è soprattutto economico. La stagione impone scelte attente e il mercato di gennaio dovrà essere costruito senza sbilanciamenti. La cessione di Noa Lang, pur avvenendo a distanza di pochi mesi dall’arrivo, permetterebbe agli azzurri di creare un margine utile per intervenire su altri ruoli.

Il club non ha fretta, ma valuta con attenzione ogni proposta. La priorità resta mantenere equilibrio finanziario e competitività tecnica.

Uno scenario aperto in vista dell’inverno

Per il Napoli, la gestione di questa operazione potrebbe diventare un tassello centrale per affrontare la seconda parte della stagione con maggiore flessibilità e consapevolezza. Aurelio De Laurentiis però non vorrà svendere il proprio calciatore e, dunque, partirà solo per offerte attorno i 20-25 milioni di euro.

Il ricavato potrebbe essere reinvestito per un nuovo esterno o un centrocampista.