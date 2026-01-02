Lang – Galatasaray, dalla Turchia arriva l’annuncio a sorpresa in diretta!

Le voci di mercato che riguardano Noa Lang continuano a far discutere, anche all’estero. Nelle ultime ore, dalla Turchia si è parlato di un possibile interessamento del Galatasaray per l’esterno olandese del Napoli, un’indiscrezione che ha trovato conferme tra gli addetti ai lavori. A Sky Sport Turchia, però, qualche istante fa è arrivata una clamorosa smentita da parte di un noto giornalista.
Mercato Napoli, dalla Turchia arriva la smentita sulla possibile cessione di Lang al Galatasaray
A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Ali Naci Küçük, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Turchia, per chiarire i reali obiettivi del Galatasaray.
Nel suo intervento, l’esperto di mercato ha spiegato quali sono le priorità del club turco e i motivi per cui il profilo di Noa Lang non rientra tra i target principali della dirigenza:
Sono rimasto sorpreso quando ho sentito il nome di Noa Lang. Il Galatasaray non ha intenzione di ingaggiare un’ala che giochi in un solo ruolo durante la finestra di mercato di metà stagione. L’allenatore vuole un giocatore offensivo che sappia fare da jolly, capace di giocare sia sulle fasce che come attaccante. Quando si parla di Noa Lang si parla di un giocatore che gioca per il Napoli, con un costo di trasferimento a due cifre e che arriverebbe chiedendo la titolarità come condizione. Noa Lang non è attualmente nei programmi del Galatasaray