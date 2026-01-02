Lang – Galatasaray, dalla Turchia arriva l’annuncio a sorpresa in diretta!

Le voci di mercato che riguardano Noa Lang continuano a far discutere, anche all’estero. Nelle ultime ore, dalla Turchia si è parlato di un possibile interessamento del Galatasaray per l’esterno olandese del Napoli, un’indiscrezione che ha trovato conferme tra gli addetti ai lavori. A Sky Sport Turchia, però, qualche istante fa è arrivata una clamorosa smentita da parte di un noto giornalista.

Mercato Napoli, dalla Turchia arriva la smentita sulla possibile cessione di Lang al Galatasaray

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Ali Naci Küçük, intervenuto ai microfoni di Sky Sport Turchia, per chiarire i reali obiettivi del Galatasaray.

Nel suo intervento, l’esperto di mercato ha spiegato quali sono le priorità del club turco e i motivi per cui il profilo di Noa Lang non rientra tra i target principali della dirigenza: