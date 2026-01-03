Napoli, idea di scambio in Serie A: ecco il colpo a centrocampo!

Il Napoli torna a muoversi sul mercato dei centrocampisti e riapre una pista già esplorata in passato. Secondo quanto riportato da La Stampa, il nome di Cesare Casadei è di nuovo sul taccuino della dirigenza azzurra. Un interesse che si inserisce nella ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e che potrebbe prevedere un incastro con Antonio Vergara. La situazione è ancora in fase di valutazione.

Il Napoli ripensa a Casadei

Casadei continua a essere un nome caldo sul mercato italiano. Il centrocampista piace a Lazio e Fiorentina, ma il Napoli osserva con attenzione. Già un anno fa il club azzurro aveva pensato all’ex Chelsea, considerandolo un profilo adatto per fisicità e margini di crescita.

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista capace di dare equilibrio e alternative in una stagione che richiede rotazioni e continuità.

L’ipotesi Vergara nell’operazione

Nell’operazione potrebbe rientrare Antonio Vergara. Il classe 2003 è un giocatore che può interessare al club granata, come riportato da La Stampa. Un possibile incastro che renderebbe la trattativa più sostenibile.

Al momento si tratta di una valutazione preliminare, ma il dettaglio conferma l’attenzione del Napoli su questa pista: Casadei è visto come il giusto rinforzo.

Strategia Napoli e scenari aperti

Il Napoli riflette senza forzare. Casadei è un’idea che ritorna perché già studiata in passato. Il mercato è ancora lungo e la concorrenza non manca, ma l’obiettivo resta chiaro. Rafforzare il centrocampo con profili funzionali e prospettici.

Le prossime settimane diranno se questa suggestione diventerà una trattativa concreta.