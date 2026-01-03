Napoli, clamorosa ipotesi di mercato: c’è solo un ostacolo!

Giacomo Raspadori torna al centro del mercato. L’attaccante dell’Atletico Madrid trova poco spazio in Spagna e l’ipotesi di un ritorno in Serie A prende forza. Roma e Lazio seguono la situazione con attenzione, mentre sullo sfondo resta il Napoli, club con cui Raspadori ha già vinto due Scudetti. Secondo Sky Sport, il profilo dell’ex Sassuolo continua a piacere per duttilità e affidabilità. Le prossime settimane possono diventare decisive.

Il poco spazio all’Atletico e l’ipotesi ritorno

L’esperienza di Giacomo Raspadori all’Atletico Madrid non sta offrendo continuità. Il minutaggio ridotto spinge a riflessioni condivise con il club spagnolo. Dall’Italia arrivano segnali concreti. Roma e Lazio valutano l’operazione, consapevoli di poter puntare su un giocatore già abituato alla Serie A.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche il Napoli sta veramente pensando di riprendere il suo ex calciatore, utile per la propria duttilità.

“ Il Napoli sta pensando di riportarlo indietro in quanto capace di adattarsi e giocare in più ruoli, sia esterno, che trequartista e anche punta”.

Lazio pronta all’affondo, Napoli condizionato dal saldo zero

La Lazio appare la più concreta. Il club biancoceleste è pronto a mettere sul tavolo una cifra compresa tra 20 e 23 milioni di euro. Un investimento coerente con le richieste tecniche di Maurizio Sarri, che predilige giocatori intelligenti tatticamente e capaci di muoversi tra le linee. L’uscita di Castellanos apre ulteriore spazio.

Il Napoli resta in corsa, anche se più defilato. Il vincolo del saldo zero limita i margini operativi. La conoscenza dell’ambiente e il passato vincente in maglia azzurra restano fattori da considerare.

Le altre piste e uno scenario più lontano

Più complicata la pista Galatasaray. L’ipotesi di raggiungere Victor Osimhen resta sullo sfondo, ma al momento non sembra una priorità. Raspadori guarda soprattutto all’Italia e alla possibilità di ritrovare centralità.

Il suo profilo continua a essere apprezzato per equilibrio, duttilità e spirito di sacrificio. Elementi che in Serie A hanno sempre fatto la differenza. Il ritorno non sarebbe solo una scelta tecnica, ma anche emotiva.