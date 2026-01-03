L’agente del calciatore chiama il Napoli: “Vogliamo parlarne”, colpo già a gennaio?

Il nome di Armand Laurienté continua a circolare nelle voci di mercato, ma arrivano parole nette a fare chiarezza. A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, è intervenuto Roberto Meloni, agente dell’esterno del Sassuolo. Il procuratore ha commentato le indiscrezioni su un possibile asse con il Napoli. Dichiarazioni dirette, che raccontano ambizioni legittime ma anche una situazione concreta, lontana da trattative reali.

Possibilità già a gennaio per Laurienté?

Secondo l’agente, il Sassuolo non ha intenzione di liberarsi dei suoi elementi chiave, anche se il mercato resta imprevedibile.

“Il mercato è lungo e i matrimoni si fanno in tre nel calcio, per cui tutto può succedere. Lo scambio con Noa Lang lo vedo da fantacalcio”.

Napoli come ambizione, non come trattativa

Il Napoli rappresenta un contesto affascinante, ma al momento solo sul piano delle aspirazioni. Meloni non nasconde che un palcoscenico di quel livello sarebbe gradito al giocatore.

“A noi farebbe piacere confrontarci in un contesto come quello di Napoli, il mio assistito mira a raggiungere tali traguardi”.

Laurienté viene descritto come un calciatore pronto a fare il salto di qualità, per età e percorso. Allo stesso tempo, l’agente ribadisce il rispetto verso il Sassuolo, club centrale nella crescita del giocatore.

Ruoli, contatti e smentita finale

Meloni ha ricordato la duttilità del suo assistito, capace di giocare su entrambe le fasce e anche al centro dell’attacco. Quanto ai rapporti con il club azzurro, il quadro è netto.

“Non esiste una trattativa reale e in essere col Napoli, ma con Manna ho buoni rapporti e ci siamo scambiati anche gli auguri”.

Il resto rientra nella normale dialettica di mercato. Il futuro di Laurienté si deciderà senza forzature, nel rispetto di tutte le parti.