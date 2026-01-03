Clamoroso Napoli, il top club piomba su Lucca: nuova pretendente per l’azzurro

La sessione invernale di calciomercato è partita da poche ore, ma in casa Napoli non si parla d’altro da settimane. I campioni d’Italia, come già successo in estate, si candidano ad essere la grande protagonista tra le italiane. Gli azzurri si muoveranno per alcuni colpi in entrata, su tutti il centrocampista, ma anche per diverse cessioni. Una su tutte è quella di Lorenzo Lucca, mai entrato nei meccanismi di Antonio Conte. Sull’ex Udinese ci sono diversi club, tra cui anche il Benfica di Jose Mourinho.

Lucca, anche il Benfica si aggiunge alla corsa: il Napoli chiede 30 milioni

Con un Hojlund ormai imprescindibile e con un Lukaku prossimo al rientro, il ruolo di Lucca sarà ancor più marginale. Per questo motivo si pensa già da qualche settimana ad un clamoroso addio dopo appena sei mesi. Il club maggiormente interessato è la Roma, ma in queste ultime ore c’è una nuova pretendente: il Benfica. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club portoghese ha messo gli occhi su Lucca e sarebbe pronto anche ad acquistare il giocatore a titolo definitivo.

La richiesta del Napoli è, però, di 30 milioni di euro, una cifra difficilmente spendibile a gennaio. Al momento, dunque, si potrebbe pensare ad un prestito secco o con diritto. La trattativa non è ancora stata imbastita, ma nei prossimi giorni il Benfica potrebbe iniziare a spingere sull’acceleratore.

Valzer in attacco: al posto di Lucca può arrivare Dobvyk

Un altro attaccante con il futuro decisamente incerto è Artem Dobvyk. Il feeling tra il centravanti della Roma e Gian Piero Gasperini non è mai nato, con l’ucraino pronto a partire. In queste ore gli agenti del giocatore lo hanno proposto anche al Napoli, per una situazione che va senza dubbio monitorata.