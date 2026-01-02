Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti? Tutto può dipendere da… Sarri!

L’avventura di Lorenzo Lucca al Napoli potrebbe essere ancor più breve del previsto. A soli sei mesi dal suo arrivo, infatti, non è escluso che l’attaccante possa lasciare gli azzurri già nella finestra di mercato invernale. Prima di qualsiasi operazione, però, il Napoli dovrebbe ridiscutere con l’Udinese i termini legati all’obbligo di riscatto, per poi valutare una possibile cessione verso un’altra piazza. Sul gigante italiano potrebbe piombare la Lazio, ma tutto dipenderà dall’ex Maurizio Sarri e dalle sue richieste per il post Castellanos.

Calciomercato Napoli, Lucca verso la Lazio: la situazione

La Lazio è alla ricerca di rinforzi offensivi in vista dell’ addio di Valentin Castellanos. La squadra capitolina sta valutando diversi profili pronti all’uso e, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ipotesi Lorenzo Lucca non è da escludere affatto.

Al momento, però, non si tratta di una trattativa avanzata. Il nome dell’attaccante ex Udinese resta sullo sfondo come suggestione, anche perché sarà fondamentale capire quanto il profilo possa realmente convincere Sarri sotto il profilo tecnico e tattico. L’ex allenatore di Chelsea, Juventus e Napoli, almeno sulla carta, predilige numeri nove capaci di giocare con la palla e legare il gioco.