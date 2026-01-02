Novità Meret, per Conte ora cambia tutto! Spunta la data del rientro in campo

Buone notizie per il Napoli di Antonio Conte in vista dei prossimi impegni. Gli ultimi aggiornamenti parlano di un rientro in campo sempre più vicino per Alex Meret, attualmente fermo per infortunio. Il portiere del club partenopeo è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe tornare a disposizione molto presto.

Conte ritrova Meret: le ultime sulle condizioni del portiere del Napoli

Dai campi di allenamento arrivano aggiornamenti molto positivi per il Napoli. Stando a quanto riportato da Il Corriere del Mezzogiorno infatti, Alex Meret è sempre più vicino al rientro a pieno regime.

Il portiere azzurro è infatti tornato a lavorare in gruppo e ben presto potrà fare ritorno anche tra i convocati di mister Antonio Conte. Il classe 1997 salterà il prossimo impegno contro la Lazio, ma starebbe facendo di tutto per recuperare al più presto. Meret dovrebbe rimanere ai box anche contro Inter e Verona, per poi poter essere nuovamente arruolabile per la sfida casalinga contro il Parma, in programma il 14 gennaio.

Rientra Meret, dubbi per Conte: tocca decidere il portiere

Con l’ormai imminente ritorno di Alex Meret tra i calciatori convocabili, il tecnico Antonio Conte dovrà fare nuovamente i conti con uno dei dubbi che lo attanagliano dall’inizio di questa stagione: l’alternanza in porta.

Lo stop del portiere italiano aveva di fatto messo fine alla disputa per una maglia da titolare tra lo stesso e Vanja Milinkovic-Savic, arrivato in estate dal Torino dopo una stagione disputata ad altissimi livelli. Da quel momento il serbo ha preso definitivamente il posto tra i pali, dimostrando sicurezza e rappresentando spesso un’arma in più per la propria squadra.

L’abilità nel gioco aereo e con i piedi hanno consentito al Napoli di rimanere piuttosto tranquillo: adesso spetterà a Conte valutare se continuare con Milinkovic-Savic o se ripartire con l’alternanza tra i due portieri.