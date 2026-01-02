Napoli, sentito Spalletti? Il commento sulle parole di Conte, che frecciata!

La Juventus domani pomeriggio alle 18:00 se la vedrà, per questa giornata, con il Lecce di Di Francesco e per l’occasione ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli ha risposto anche alle parole riferite da Antonio Conte sulle big rivali. “Juve, Milan e Inter per struttura, per seconde squadre, per monte ingaggi e per valore patrimoniale sono diverse rispetto a tutte le altre. Noi lo sappiamo, non possiamo fare il passo più lungo della gamba”, ha riferito solamente qualche giorno fa il salentino e la ‘risposta’ di Spalletti non solo non si è fatta attendere, ma ha anche colpito tutti.
Spalletti non le manda a dire: frecciata al Napoli in conferenza per la Juve? Le sue parole
In conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce, Spalletti ha quindi riferito:
“Le parole di Conte? Ha ragione, fa un punto di vista tecnico io non ho nulla da invidiare alla sua squadra. Dal punto di vista strutturale ha di nuovo ragione. Qui quando sono arrivato ho trovato la barriera che si muove quando batti le punizioni, a Napoli c’era solo quella che ferma. Quindi siamo avanti anche da un punto strutturale”.