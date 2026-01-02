Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, sentito Spalletti? Il commento sulle parole di Conte, che frecciata!

di
Napoli e Juve si sfidano sul mercato.

La Juventus domani pomeriggio alle 18:00 se la vedrà, per questa giornata, con il Lecce di Di Francesco e per l’occasione ha parlato in conferenza stampa Luciano Spalletti. L’ex tecnico del Napoli ha risposto anche alle parole riferite da Antonio Conte sulle big rivali. “Juve, Milan e Inter per struttura, per seconde squadre, per monte ingaggi e per valore patrimoniale sono diverse rispetto a tutte le altre. Noi lo sappiamo, non possiamo fare il passo più lungo della gamba”, ha riferito solamente qualche giorno fa il salentino e la ‘risposta’ di Spalletti non solo non si è fatta attendere, ma ha anche colpito tutti.

Spalletti non le manda a dire: frecciata al Napoli in conferenza per la Juve? Le sue parole

In conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lecce, Spalletti ha quindi riferito:

Le parole di Conte? Ha ragione, fa un punto di vista tecnico io non ho nulla da invidiare alla sua squadra. Dal punto di vista strutturale ha di nuovo ragione. Qui quando sono arrivato ho trovato la barriera che si muove quando batti le punizioni, a Napoli c’era solo quella che ferma. Quindi siamo avanti anche da un punto strutturale”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie