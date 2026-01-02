Napoli-Lucca, clamorosa svolta: arriva la decisione sul futuro

Al via il calciomercato invernale. Il Napoli tra mercato a saldo zero e voglia di migliorare la rosa, proverà a fare il possibile per puntellare i vari reparti. Il rientro di Romelu Lukaku, però, continua a slittare, complicando i piani su Lorenzo Lucca. Antonio Conte, ora, potrebbe decidere di puntare sull’ex attaccante dell’Udinese.

Napoli, rientro di Lukaku più lontano: soluzione Lucca?

Il nuovo anno, inizia con il big match contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri: gara che vedrà assente, ancora una volta, Romelu Lukaku. L’attaccante belga, era partito con i compagni per la Supercoppa vinta, sedendo in panchina, ma il suo infortunio sembra più complicato del previsto.

Slitta il rientro del fuoriclasse belga. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere altre tre le settimane di stop per il centravanti azzurro. Dopo uno stop così lungo, iniziato a fine agosto nell’amichevole contro l’Olympiakos, è ipotizzabile anche un lungo periodo dove dovrà ritrovare confidenza con il terreno di gioco e il ritmo gara.

La soluzione più semplice si chiama Lorenzo Lucca. Il bomber italiano, fin qui, non ha convinto il tecnico salentino, ma i tempi lunghi di Lukaku e le tante partite in programma per il Napoli, potrebbero regalargli delle chance. Nove milioni di prestito, e 26 milioni del riscatto il prossimo giugno: i partenopei hanno bisogno di ritrovare il centravanti visto lo scorso anno ad Udine.