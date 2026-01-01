Noa Lang, irruzione del Galatasaray: la reazione del Napoli e di Conte

A soli sei mesi dal suo arrivo, Noa Lang è tornato al centro delle voci di mercato, proprio alla vigilia dell’apertura ufficiale della sessione invernale. Il suo rendimento e le strategie del club azzurro hanno acceso interrogativi interni e attenzioni dall’estero. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato l’interesse concreto del Galatasaray, società con cui il Napoli ha già dialogato a lungo in passato. Uno scenario che potrebbe riflessioni immediate, anche sul piano tecnico ed economico, ma con un affare che, in ogni caso, non sembra semplicissimo.

Il Galatasaray su Lang: la rivelazione de Il Mattino

Il nome di Noa Lang può tornare caldo sul mercato internazionale. Dalla Turchia – secondo Il Mattino – si è mosso il Galatasaray, club che conosce bene il Napoli dopo l’operazione Osimhen della scorsa estate, chiusa solo al termine di una trattativa lunga e complessa.

Antonio Conte , in ogni caso, non aprirebbe mai alla cessione di Lang senza un’alternativa immediata. Il tecnico pretende un profilo capace di garantire spinta, ampiezza e continuità sulla fascia, mantenendo l’equilibrio del sistema di gioco. Garanzie necessarie, in sintesi.

Non va dimenticato, intanto, che il Napoli dovrà muoversi rispettando il principio del saldo zero, senza possibilità di investimenti aggiuntivi sul mercato invernale. Un fattore che potrebbe pesare, anche se al momento la trattativa in questione sarebbe complessa e non di poco.