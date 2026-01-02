Mercato Napoli, folle tentazione per Manna: l’ex azzurro può tornare

Inizia il tanto atteso calciomercato invernale di gennaio. Il Napoli, nonostante il mercato a saldo zero, vuole migliorare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il direttore sportivo Giovanni Manna, ha già iniziato a sondare le diverse opzioni: è spuntata la clamorosa ipotesi del ritorno di Giacomo Raspadori.

Mercato Napoli, torna Raspadori? La situazione

In questo mese di gennaio, il club campione d’Italia proverà a rendersi sempre più competitivo. Il mercato del Napoli, è indubbiamente legato alle uscite che il club effettuerà, ma l’uomo mercato azzurro ha pronte le sue carte da giocarsi al momento giusto.

Oltre a qualche entrata a centrocampo, visti i tanti infortuni, anche in attacco potrebbe muoversi qualcosa. Manna si porta avanti con il lavoro, e come riportato dall’edizione odierna de Il Roma, ha fatto più di un pensiero al ritorno di Giacomo Raspadori al Napoli dopo soli sei mesi dalla sua partenza.

Napoli, le ultime sul futuro di Raspadori

Dopo due Scudetti vinti con la maglia azzurra, Giacomo Raspadori ha lasciato il Napoli la scorsa estate per approdare a Madrid, sponda Atletico. Fin qui non ha brillato nel campionato spagnolo, 11 presenze e 0 gol messi a segno per l’attaccante italiano. La Roma di Gian Piero Gasperini è in forte pressing per il suo acquisto, ma il futuro di Jack è ancora tutto da scrivere.

L’ex Napoli e Sassuolo, come riportato dal noto quotidiano, avrebbe confidato ad amici di trovarsi bene in quel di Madrid, e di voler lottare per conquistare un posto da titolare. L’unico, quindi, a poter decidere il suo futuro sembra essere il Cholo Simeone: se dovesse chiedere al club di lasciarlo partire, Raspadori accetterebbe la scelta del tecnico argentino.