Lucca-Napoli: manca un tassello, poi può partire! Un club si muove concretamente

Il Napoli vuole trovare una soluzione definitiva al dossier Lorenzo Lucca, che rimane un nome in bilico per i partenopei. Gli azzurri hanno virtualmente in pugno il calciatore per via di un obbligo di riscatto del cartellino, ma ci sono chances concrete che l’ex Udinese lasci la squadra nelle prossime settimane. Il Real Betis sta facendo sul serio e si è fatto avanti per il calciatore: adesso tocca al Napoli trovare la quadra con l’Udinese per l’eventuale cessione in Spagna.

Mercato Napoli, non mancano le pretendenti per Lucca: un club spagnolo fa sul serio

L’apertura del mercato invernale porta i vari club ad aumentare intensità e carico del lavoro per migliorare le rispettive rose, in vista di una seconda metà di stagione che si preannuncia accesissima. Il Napoli vuole risolvere tutti i dubbi legati a Lorenzo Lucca, tra le valutazioni interne al club e le suggestioni provenienti dall’esterno.

Il classe 2000 non sta trovando spazio in azzurro e potrebbe essere uno dei nomi in uscita, visto anche il rientro di Lukaku che, salvo complicazioni, dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Su Lorenzo Lucca si registra il forte interesse del Real Betis: come riportato dal giornalista spagnolo Santiago Narvaez infatti, il calciatore piace molto al tecnico Manuel Pellegrini che lo vedrebbe come punta perfetta per il suo stile di gioco. Gli andalusi però vogliono prenderlo in prestito, valutandone l’operato sul campo prima di un eventuale acquisto.

Lucca verso la Spagna? Prima c’è da risolvere una questione: il punto della situazione

Parallelamente alla possibile cessione di Lucca al Real Betis c’è da trovare una soluzione all’intreccio con l’Udinese. L’attaccante si era trasferito al Napoli in prestito con obbligo di riscatto, che si azionerà con il primo punto in campionato a partire dal mese di febbraio.

Il direttore sportivo Manna dovrà dunque mettersi a sedere con i pari ruolo del club friulano per risolvere la questione. Per poter fare partire Lucca già a gennaio, sarebbe necessario rivedere i termini dell’affare, trasformando l’operazione da prestito con opzione ad acquisto immediato. Soltanto in questo modo si potrà concretizzare la successiva cessione.