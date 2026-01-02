Addio Noa Lang a gennaio: contatti avviati? Romano fa il punto

Anche Noa Lang potrebbe essere coinvolto dalla spirale del calciomercato già nel corso di questa sessione invernale. Le ultime indiscrezioni parlano della possibilità di un trasferimento del calciatore olandese lontano da Napoli, che avrà comunque l’ultima parola su ogni eventuale operazione. L’interesse dei club turchi è crescente, con il club azzurro che inizia seriamente a guardarsi intorno.

Noa Lang ai saluti? L’indiscrezione di Fabrizio Romano sull’olandese

Noa Lang potrebbe salutare il Napoli già nel corso di questa sessione invernale di mercato. Stando alle indiscrezioni riportate da Fabrizio Romano per mezzo di un tweet pubblicato sul proprio account X, c’è la concreta possibilità che l’olandese possa salutare la maglia azzurra a gennaio.

I club interessati al classe 1999 non mancano e stanno già iniziando ad accertarsi delle condizioni richieste dai partenopei per poter intavolare una trattativa vera e propria. Nello specifico, negli ultimi giorni alcuni club del campionato turco hanno chiesto informazioni sul calciatore.

Toccherà al Napoli valutare le varie proposte che arriveranno sul tavolo: gli azzurri avranno comunque l’ultima parola sulla formula e le condizioni dell’eventuale operazione in uscita.