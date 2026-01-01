Scambio Lucca – Dovbyk, sentenza sul doppio affare: cambia tutto!

Il mercato entra nella sua fase più delicata e ogni voce viene analizzata con attenzione. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio tra Napoli e Roma, con Lorenzo Lucca e Artem Dovbyk coinvolti. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube. Le sue parole aiutano a capire il reale stato delle trattative e il contesto in cui si muove il club azzurro, ancora alla ricerca della soluzione giusta per il proprio attacco.

Le parole di Fabrizio Romano sullo scambio Lucca – Dovbyk

Il nome di Lucca è stato accostato al Napoli, mentre quello di Dovbyk è rimasto sullo sfondo come possibile contropartita. Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, l’operazione non è mai decollata davvero.

“Scambio Lucca-Dovbyk tra Napoli e Roma? Non risulta che sia un discorso molto caldo. Il Napoli sta cercando una soluzione per il suo attaccante, ma questa situazione non sembra essere in piedi”.

Un passaggio chiaro, che ridimensiona le voci circolate nelle ultime ore e sposta l’attenzione su altre piste.

Mercato Napoli: le ultime su Lucca

Il Napoli continua a valutare il mercato con attenzione. L’obiettivo è trovare un profilo che possa integrarsi nel progetto tecnico senza forzature. Lucca resta un nome monitorato, ma non legato a uno scambio diretto con la Roma. Dovbyk, dal canto suo, non sembra al centro dei dialoghi tra i due club in questa fase. La sensazione è che entrambe le società stiano ragionando su binari separati, con strategie diverse e tempi non allineati.

Il Napoli lavora, osserva e attende l’occasione giusta. Senza fretta e senza operazioni di facciata. È questa la linea che emerge, fatta di equilibrio e scelte ponderate, a proposito di Lucca.