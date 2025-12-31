Verso Lazio – Napoli, gioia per Conte: buone notizie da Castel Volturno

Arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte in vista della sfida contro la Lazio. Dopo giorni complicati, il Napoli intravede finalmente un’inversione di tendenza sul fronte infortuni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, lo staff tecnico azzurro potrebbe recuperare due pedine importanti del reparto arretrato. Sam Beukema e Mathias Olivera sono infatti vicini al rientro in gruppo, una notizia che restituisce margini di scelta e serenità all’allenatore, reduce da settimane segnate da assenze pesanti.

Dall’emergenza di Cremona ai primi segnali positivi

Il punto più critico era stato toccato pochi giorni fa a Cremona. La situazione appariva allarmante, con ben sette giocatori costretti a restare a casa, riducendo al minimo le opzioni a disposizione di Conte.

“A Cremona tre giorni fa la situazione era molto critica, con il picco di sette giocatori lasciati a casa. Per la trasferta di domenica a Roma, però, si intravede un raggio di luce”.

Beukema e Olivera pronti a tornare in gruppo

Le notizie migliori riguardano Beukema e Olivera, entrambi fuori causa durante la spedizione in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. I due avevano seguito la squadra senza poter scendere in campo.

“Sam Beukema e Mathias Olivera erano finiti entrambi ko durante il blitz in Arabia Saudita della Supercoppa Italiana”.

Rotazioni possibili e difesa più profonda

Gli infortuni non sono stati giudicati seri e già nell’allenamento di ieri a Castel Volturno sono arrivati segnali confortanti per Conte. Il rientro dei due difensori potrebbe consentire al Napoli di tornare a gestire meglio le rotazioni nel reparto arretrato.

“Non si trattava però di infortuni seri e già nell’allenamento di ieri a Castel Volturno sono arrivati dei segnali rassicuranti”.

In un momento così delicato della stagione, ritrovare alternative affidabili in difesa rappresenta molto più di una semplice buona notizia. È un passaggio chiave per restituire equilibrio, fiducia e continuità a una squadra chiamata a confermare il proprio livello.