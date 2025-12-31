Mercato Napoli, Di Marzio senza freni: “Vi dico cosa accadrà!”

Il mercato di gennaio del Napoli si preannuncia tutt’altro che semplice. A delineare lo scenario è stato Gianluca Di Marzio, intervenuto per fare chiarezza sulle strategie del club azzurro, chiamato a rinforzare la rosa senza poter forzare la mano sul piano economico. Tra necessità tecniche, ritorni importanti dagli infortuni e l’obbligo del saldo zero, il Napoli dovrà muoversi con attenzione e creatività. Le parole dell’esperto di Sky Sport aiutano a capire perché le prossime settimane saranno decisive, ma anche estremamente delicate.

Un mercato a saldo zero e scelte obbligate

Il concetto chiave è chiaro: il Napoli dovrà essere creativo. Le limitazioni economiche – mercato a saldo zero – impongono operazioni mirate, senza margini per investimenti pesanti.

“Sarà un mercato creativo da parte del Napoli”.

In questo contesto, ogni eventuale uscita dovrà essere compensata con un’operazione simmetrica. Di Marzio ha fatto un esempio preciso legato al reparto offensivo.

“Se uscirà Lucca dovrà arrivare un attaccante alle stesse condizioni, prestito per prestito e con stesso stipendio”.

Dovbyk, Roma e le voci smentite

Nel quadro delle ipotesi circolate, Di Marzio ha voluto fare chiarezza su una delle suggestioni più discusse. Il nome di Artem Dovbyk non rientra nei piani del Napoli, soprattutto in ottica di uno scambio con la Roma.

“Dovbyk? Non c’è questa idea per scambio con la Roma. Lucca non è nei piani giallorossi”.

Una smentita netta, che ridimensiona le voci di incastri tra i due club e conferma come il mercato azzurro sarà basato più su opportunità concrete che su operazioni complesse.

Il nodo centrocampo e i rientri importanti

Un altro punto da valutare riguarda il centrocampo. Il Napoli dovrà capire se intervenire o meno, considerando i rientri già programmati.

“Dobbiamo anche capire se arriverà un centrocampista visto che a gennaio torneranno sia Gilmour che Anguissa”.

Il ritorno di Billy Gilmour e Frank Anguissa potrebbe ridurre la necessità di nuovi innesti, spingendo il club a concentrarsi solo su eventuali emergenze. In un mercato così vincolato, ogni decisione sarà frutto di equilibrio e pazienza. La sensazione è che gennaio sarà meno rumoroso, ma non per questo meno strategico.