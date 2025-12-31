Napoli, Goretzka più di un sogno: Romano e Moretto confermano tutto!

Il nome di Leon Goretzka è entrato nei radar del Napoli, ma senza sviluppi immediati. A chiarire lo scenario è stato Fabrizio Romano, che nel suo ultimo video su YouTube ha fatto il punto su una possibile operazione destinata a restare in stand-by. Il centrocampista del Bayern Monaco è stato proposto al club azzurro, ma la società tedesca non sembra intenzionata a privarsene durante la finestra invernale. Una pista da seguire con calma, guardando soprattutto alla prossima estate.

La posizione del Bayern e il quadro di gennaio

Secondo quanto spiegato da Romano, il Bayern non ha alcuna fretta di aprire a una cessione immediata. Il club tedesco considera Goretzka ancora parte integrante del progetto e non vede motivi per indebolire la rosa a stagione in corso.

“Goretzka è stato proposto al Napoli, ma in questo momento il Bayern non ha voglia di lasciarlo a gennaio”.

Una presa di posizione netta, che di fatto raffredda qualsiasi ipotesi di trattativa immediata. Il mercato di gennaio, per il Napoli, sembra quindi destinato a seguire altre direzioni.

Il Napoli osserva e rinvia ogni decisione

Il profilo di Goretzka resta comunque apprezzato negli ambienti azzurri. Parliamo di un centrocampista di esperienza internazionale, abituato a palcoscenici come Bundesliga e Champions League, caratteristiche che lo rendono un nome credibile per il futuro.

“Il Napoli controllerà la situazione Goretzka per l’estate” – dice Romano.

Una frase che lascia intendere come il discorso non sia chiuso, ma semplicemente rinviato. La strategia è chiara: osservare l’evoluzione dei rapporti tra giocatore e Bayern, valutare margini economici e tecnici, poi eventualmente intervenire più avanti.

Priorità diverse nel mercato invernale

Romano ha inoltre sottolineato come le priorità del Napoli, nel breve periodo, siano altre. Gennaio sarà una finestra di opportunità mirate, non di rivoluzioni, con l’obiettivo di mantenere equilibrio e continuità.

“Per gennaio il Napoli avrà altre priorità a Goretkza, seguiranno aggiornamenti”.

Il nome di Goretzka resta quindi sullo sfondo. Un’idea di spessore, da riprendere eventualmente più avanti, quando tempi e condizioni saranno davvero favorevoli. Nel mercato moderno, saper aspettare è spesso la prima vera mossa vincente.