Retroscena Napoli-Conte, avete sentito? L’ha rivelato lui stesso!

Dopo aver alzato la Supercoppa Italiana a Riad, il Napoli si gode la vittoria contro la Cremonese e prepara la trasferta allo Stadio Olimpico. Conte ha ritrovato la squadra e la squadra ha ritrovato il suo condottiero. Il popolo azzurro si fida del tecnico salentino, sempre più innamorato di Napoli. Le parole di Sandro Campagna vanno verso questa direzione.

Conte e la fame di vittoria: Napoli grande sorpresa

Intervenuto a Radio CRC, l’allenatore della Nazionale italiana di pallanuoto ha raccontato alcuni aneddoti su Conte:

“Conte l’ho trovato bene, a Napoli si trova benissimo. Mi ha detto che le emozioni che ha provato l’anno scorso vincendo lo scudetto sono state incredibili. Anche vincendo la Supercoppa, mi ha detto che la gente ti fa arrivare la propria gioia e contentezza per la vittoria di un trofeo. Quando vince è sempre contento e a Napoli ha trovato fame di vittoria ed un modo di festeggiare che apprezza molto.”

Il comandante non vuole comandare: Conte protegge la squadra

Dopo la vittoria contro la Cremonese, Conte ha detto che il Napoli “non è pronto a comandare”, non come Juve, Milan e Inter. Le parole del tecnico facevano riferimento a valori patrimoniali e monte ingaggi. Tuttavia, il discorso di Conte serve a togliere responsabilità ad una squadra che punta a vincere ancora.