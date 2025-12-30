Napoli, il rinforzo per il centrocampo arriva dalla Serie A: stavolta si può davvero chiudere!

Il mercato di gennaio sarà fondamentale per il Napoli, che ha bisogno di almeno un rinforzo a centrocampo. Gli impegni sono tanti e ravvicinati, gli infortuni frequenti. Antonio Conte ha bisogno di qualche alternativa in più, per questo la dirigenza si guarda intorno. In Serie A c’è un profilo che piace particolarmente agli azzurri: Lazar Samardzic.

Samardzic-Napoli, torna il tormentone: Manna ci pensa

Il centrocampista dell’Atalanta, secondo ‘Il Messaggero’, è nel mirino della Lazio. I biancocelesti hanno avuto il via libera per tornare od operare sul mercato, ma dovranno battere la concorrenza. L’ex Udinese piace a Napoli e Fiorentina. A Bergamo non fa il titolare e potrebbe cercare spazio altrove. In questo campionato ha collezionato 14 presenze, ma solo cinque dal primo minuto.

Samardzic un vecchio pallino, ma occhio alla concorrenza

Il contratto di Samardzic con i nerazzurri scadrà nel 2029. Il suo valore si aggira attorno ai 15 milioni, difficile ipotizzare uno sconto. Il serbo è un vecchio pallino in casa Napoli e questa volta l’operazione potrebbe andare davvero in porto.

La società azzurra, però, dovrà fare attenzione alle concorrenti: Lazio e Fiorentina potrebbero garantire un minutaglia più importante. Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni. Manna e i suoi collaboratori proseguono con il casting a centrocampo.