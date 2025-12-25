Mercato Napoli, non solo Mainoo: c’è un altro centrocampista del Manchester nel mirino

Kobbie Mainoo è ormai da tempo indicato come uno degli obiettivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis. La squadra azzurra ha necessità di inserire a centrocampo un giocatore che vada incontro alle esigenze di Antonio Conte, e proprio Mainoo potrebbe rappresentare l’elemento ideale.

Asse Napoli-Manchester, c’è un altro nome nel mirino

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, ci sarebbe un altro nome nel mirino della squadra azzurra e che potrebbe andare a rinforzare il centrocampo del Napoli: Manuel Ugarte ha 24 anni, è uruguaiano ed potrebbe essere un nuovo rinforzo del Napoli.

Non ci sarebbe solo il Napoli starebbe seguendo il ragazzo: su di lui anche altri top club europei come Lione, Galaatasaray, Aston Villa, Juventus e Atletico Madrid. Il costo del cartellino, però, è considerevole: come viene riportato, il costo del cartellino sarebbe di 40 milioni di euro.