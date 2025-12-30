Home ->

Napoli, Hojlund non si nasconde! Le parole dell’attaccante emozionano i tifosi

Arrivato a Napoli a fine mercato, per sostituire Lukaku dopo l’infortunio, Rasmus Hojlund si è preso le chiavi dell’attacco azzurro. Dopo un inizio complicato, l’attaccante danese ha convinto tutti i tifosi a suon di gol. L’ex Atalanta, però, non ha mai avuto dubbi sull’offerta del Napoli. Ne ha parlato in un’intervista esclusiva a ‘Sports Illustrated’.m

Nessun dubbio per Hojlund: “Ho voluto solo il Napoli”

L’esperienza al Manchester United non è andata come sperato e l’offerta azzurra è stata una manna dal cielo per Hojlund:

“Lo United mi ha fatto capire chiaramente che non facevo parte dei piani all’inizio della stagione. Penso che il Napoli abbia visto l’opportunità di andare a prendermi e non appena ho sentito dell’offerta, ho voluto solo loro.”

Hojlund stregato da Conte: “Solo cose positive”

Conte è riuscito a conquistare tutti, ancora una volta. Hojlund non nasconde tutta la sua ammirazione per il tecnico:

“Penso che sia un allenatore incredibile. L’ho visto fare solo cose positive quasi ovunque sia stato. Quindi sì, ovviamente quello è stato un fattore importante. Quando lui ti chiama, devi solo dire di sì.”

Queste le parole dell’attaccante danese sull’ex CT, decisivo per la buona riuscita della trattativa.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
