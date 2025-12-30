Napoli, Hojlund non si nasconde! Le parole dell’attaccante emozionano i tifosi

Arrivato a Napoli a fine mercato, per sostituire Lukaku dopo l’infortunio, Rasmus Hojlund si è preso le chiavi dell’attacco azzurro. Dopo un inizio complicato, l’attaccante danese ha convinto tutti i tifosi a suon di gol. L’ex Atalanta, però, non ha mai avuto dubbi sull’offerta del Napoli. Ne ha parlato in un’intervista esclusiva a ‘Sports Illustrated’.m

Nessun dubbio per Hojlund: “Ho voluto solo il Napoli”

L’esperienza al Manchester United non è andata come sperato e l’offerta azzurra è stata una manna dal cielo per Hojlund:

“Lo United mi ha fatto capire chiaramente che non facevo parte dei piani all’inizio della stagione. Penso che il Napoli abbia visto l’opportunità di andare a prendermi e non appena ho sentito dell’offerta, ho voluto solo loro.”

Hojlund stregato da Conte: “Solo cose positive”

Conte è riuscito a conquistare tutti, ancora una volta. Hojlund non nasconde tutta la sua ammirazione per il tecnico:

“Penso che sia un allenatore incredibile. L’ho visto fare solo cose positive quasi ovunque sia stato. Quindi sì, ovviamente quello è stato un fattore importante. Quando lui ti chiama, devi solo dire di sì.”

Queste le parole dell’attaccante danese sull’ex CT, decisivo per la buona riuscita della trattativa.