Hojlund si prende il Napoli, ma la clausola fa già tremare i tifosi: tutti i dettagli

Rasmus Hojlund: occhio alla clausola rescissoria dal 2027

Il rendimento di Rasmus Højlund sta cambiando prospettive e numeri. I nove gol stagionali certificano una crescita evidente, visibile in campo e confermata dal mercato. Il Napoli osserva con attenzione un investimento che appare sempre più solido, mentre sullo sfondo prende forma una clausola rescissoria che potrebbe addirittura pesare.

La crescita di Højlund e il valore che sale: occhio alla clausola

Rasmus Højlund sta vivendo una stagione in costante ascesa. I gol stanno iniziando ad arrivare con continuità e il suo impatto è diventato sempre più centrale nel progetto del Napoli. La crescita tecnica si riflette anche nelle valutazioni economiche, che mese dopo mese continuano a salire.

Il tema è stato affrontato anche dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, confermando che il club azzurro si prepara a versare 50 milioni di euro al Manchester United per il riscatto di Højlund. Un’operazione che sarebbe obbligata in caso di qualificazione in Champions League.

Lo scenario potrebbe cambiare ancora guardando alla clausola rescissoria. Dal 2027 il valore fissato a 85 milioni di euro potrebbe diventare un riferimento, ma anche una cifra destinata a sembrare contenuta se la crescita dell’attaccante dovesse proseguire. Occhio, dunque, a ciò che potranno essere gli scenari futuri per il danese, che intanto è tornato a brillare all’ombra del Vesuvio.

