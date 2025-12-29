Napoli, le parole di Conte finiscono sotto accusa: il giornalista “sbugiarda” il tecnico azzurro

Nel post-partita di Cremonese-Napoli mister Antonio Conte ci ha tenuto a sottolineare la superiorità delle grandi 3 del Nord Italia (Juventus, Inter e Milan) in termini economici. In particolare, l’allenatore si è soffermato sul monte ingaggi e sul costo complessivo delle rose. A smentire le affermazioni dell’azzurro, però, è piombato il giornalista Fabrizio Biasin, di nota fede nerazzurra. Quest’ultimo ha pubblicato i dati sul valore delle rose dei club, sottolineando la superiorità del Napoli in questo parametro.

Biasin smentisce Conte: il Napoli è la rosa più costosa

In seguito al match disputato dal Napoli nel pomeriggio di ieri, Conte ha ribadito la superiorità delle due milanesi e della Juventus rispetto al Napoli, sottolineando la netta supremazia economica di questi club rispetto ai partenopei. Tra i parametri tirati in ballo vi è, però, anche il costo delle rose. Su questo aspetto preciso le dichiarazioni dell’allenatore salentino sono state sbagliate. Infatti, il giornalista Fabrizio Biasin ha riportato le spese delle 4 rose coinvolte nelle dichiarazioni (secondo i dati di Calcio e Finanza), mettendo in luce il “primato” del Napoli sotto questo punto di vista.

I costi delle rose italiane: Napoli in testa!

Come ben mostrato da Biasin, il costo della rosa del Napoli è elevatissimo: 240 milioni di euro. Il dato complessivo (che conta uscite per ammortamenti/prestiti e per monte ingaggi) supera di poco il dato della Juventus, che si aggira sui 235 milioni di euro, e stacca notevolmente Inter e Milan. Queste due squadre, rispettivamente, contano costi di rispettivamente 194 milioni di euro e 197 milioni di euro. Pare che Conte non sia stato estremamente preciso a riguardo.