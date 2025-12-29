Napoli, Conte può sorridere: un suo big anticipa il rientro!

Archiviata la Supercoppa italiana, il successo contro la Cremonese in campionato e il 2025, il Napoli guarda ora al futuro e a quella situazione infortuni sempre delicata e da tenere in considerazione. Ma tra questi potrebbe esserci una possibile svolta. Stiamo parlando di Frank Zambo Anguissa, che potrebbe tornare presto a disposizione di Antonio Conte.

Anguissa torna a disposizione? Il camerunense mette nel mirino Sassuolo

È fermo ormai dallo scorso 12 novembre, da quell’infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra rimediato durante il ritiro con il suo Camerun. Ma ora quello stop fa già parte del passato, con il 99 azzurro pronto a tornare a piena disposizione di Conte.

Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb, Anguissa avrebbe messo nel mirino la sfida del 17 gennaio al Maradona contro il Sassuolo, anticipando il suo rientro in campo. Una notizia che non può far altro che rendere felice il suo tecnico, visto che tre giorni dopo, il 20 gennaio, c’è la delicatissima trasferta di Champions contro il Copenaghen e la fisicità, ma anche propensione al gol, saranno utilissimi al centrocampo del Napoli per provare a raggiungere l’obbiettivo minimo dei playoff.