Mercato Napoli, accelerata per il colpaccio: c’entra Conte!

Mentre il Napoli si gode il ritorno al successo in campionato grazie al 2-0 di Cremona, la dirigenza è in continuo movimento per rafforzare il centrocampo di Antonio Conte. Un reparto che ha assoluta priorità e dove gli azzurri dovranno inventarsi qualcosa per colmare quei buchi lasciati dai tanti infortuni. E uno dei nomi tornati in auge dalle parti di Napoli è quello di Leon Goretzka, con Antonio Conte protagonista assoluto della vicenda.

Goretzka al Napoli? Lo avrebbe chiesto Conte

Che il tedesco piaccia al Napoli, non lo scopriamo di certo oggi. Già nelle scorse settimane era stato accostato il nome dell’8 del Bayern Monaco al club azzurro. In aggiunta, come riportato da Tuttomercatoweb, il reale interessamento del Napoli per Goretzka sarebbe partito proprio dopo una richiesta esplicita fatta da Antonio Conte, volenteroso di aggiungere ulteriore esperienza al suo pacchetto di centrocampisti.

Infatti, dopo De Bruyne, il tedesco andrebbe ad inserire una carriera importante al centrocampo azzurro, con un bagaglio personale di altissimo livello grazie ai tanti anni vissuti in un top club come il Bayern Monaco. Ma proprio quest’ultimo potrebbe essere l’ostacolo principale da superare.

Al Napoli piace il tedesco, ma per gennaio è praticamente impossibile

L’obbiettivo primario sarebbe quello di portarlo sin da subito all’ombra del Vesuvio. Ma la trattativa è tutt’altro che semplice e i motivi sono tanti. In primis c’è quel mercato a saldo zero da tenere in considerazione e che limita parecchio le operazioni in entrata.

A seguire c’è il fattore Bayern Monaco, che non vuole privarsi di un giocatore rientrato pienamente nelle gerarchie di Kompany. Il Napoli ci proverà lo stesso, vista la richiesta fatta dal suo tecnico, ma subito dopo aver piazzato gli esuberi di troppo durante questa finestra di mercato. Inoltre c’è da considerare anche la scadenza del contratto a giugno del 2026, che alimenta ancora di più la possibilità di ripetere un De Bruyne Bis, prendendo Goretzka a parametro zero.