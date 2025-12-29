Napoli, che stoccata di Chivu a Conte: il tecnico nerazzurro risponde a tono

Si è chiuso con una vittoria un 2025 storico per il Napoli, culminato con la vittoria del quarto Scudetto e della terza Supercoppa Italiana nella storia del club. Il successo per 2-0 con la Cremonese non ha, però, smosso la classifica, con i partenopei rimasti terzi a causa delle vittorie di Inter e Milan. Dopo la sfida a Cremona, Antonio Conte ha affermato che i partenopei non siano ancora strutturati come le due milanesi e la Juventus. Parole un po’ spiazzanti, che sono arrivate anche all’orecchio di Cristian Chivu.

Chivu snobba Conte: “Non mi interessa ciò che dice”

Dopo la gara vinta contro l’Atalanta, Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN e successivamente in conferenza stampa. In entrambi i casi non è mancata una domanda sulla presunta frecciata di Conte arrivata poche ore prima. Il tecnico nerazzurro non ha voluto soffermarsi più di tanto sull’argomento:

Le frecciatine di Conte? A me non interessa ciò che dice. Se siamo abituati a fare casino, facciamo casino ma io non lo farò. Si può giocare a calcio anche senza mescolarlo con altre cose che lasciano certi odori. Chi fa casino, può continuare tranquillamente. Noi lavoriamo sodo per essere competitivi.

Queste le dichiarazioni di Chivu, che ancora una volta ha preferito non stare al gioco di Conte, dimostrandosi – quantomeno sulla carta – non interessato a queste tattiche psicologiche, di cui Conte è invece da tempo il maestro assoluto.