Calciomercato Napoli, annuncio a sorpresa su Giovane: Moretto svela la novità

Il 2025 del Napoli si è concluso nel miglior modo possibile. In una settimana prima la Supercoppa italiana e poi il successo sulla Cremonese in campionato, che rilancia gli azzurri verso la conquista della vetta della Serie A. Ma ora è tempo di pensare anche all’imminente apertura del sessione di mercato invernale, con i campioni d’Italia diretti interessati. E la pista calda ora porta il nome di Giovane dell’Hellas Verona, sempre nel mirino del ds Manna.

“Il Napoli continua a monitorare Giovane”, Moretto conferma tutto

È un nome che nelle ultime settimane era stato accostato anche al Napoli, dopo l’exploit del brasiliano che ha inevitabilmente attirato l’attenzione delle big. Poi i tanti infortuni, soprattutto nel reparto centrocampisti, sembrava avesse spinto i partenopei ad abbandonare del tutto la pista. E invece Matteo Moretto svela che anche il Napoli resta in corsa, ma con un dettaglio da aggiunge.

Infatti, come riportato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato ha sì confermato il Napoli come una delle pretendenti per arrivare a prendere Giovane, ma per giugno. Quindi gli azzurri restano in pista, monitorando la situazione per la prossima stagione. Ma occhio alla contendenti.

Il Napoli c’è, ma non è sola: in tre vogliono il brasiliano

Gli azzurri osservano, consapevoli di non essere gli unici. L’Inter resta la più vicina al classe 2003 o comunque quella ad avere approfondito maggiormente il discorso con gli scaligeri ed entourage del calciatore, senza però affondare del tutto il colpo. Ma i nerazzurri, come il Napoli, puntano all’acquisto a partire da giugno, a differenza delle altre due squadre di Serie A in corsa.

Infatti, come riportato sempre da Matteo Moretto, Atalanta e Roma hanno mosso anche loro i primi passi per provare a strappare subito il calciatore e portarlo già da gennaio nelle rispettive rose. Tra pochi giorni apre ufficialmente il mercato di riparazione, ma è già battaglia a quattro per Giovane.