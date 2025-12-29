Intrigo Lucca: il Napoli propone uno scambio ad un club di Serie A

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha affermato che il Napoli avrebbe proposto alla Lazio lo scambio tra Lorenzo Lucca e Valentin Castellanos. Malgrado il calciatore argentino sia sul mercato, i biancocelesti hanno rifiutato l’offerta, dal momento che l’attaccante partenopeo non sarebbe congeniale alle caratteristiche richieste da Maurizio Sarri.

Napoli, scambio Lucca-Castellanos: la Lazio dice no

I due minuti giocati a Cremona potrebbero essere stati gli ultimi con la maglia del Napoli per Lorenzo Lucca. Il centravanti arrivato in estate dall’Udinese non ha convinto Antonio Conte e a gennaio potrebbe già lasciare il capoluogo campano. Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, nelle scorse ore i campioni d’Italia hanno provato a imbastire uno scambio con la Lazio.

Lucca sarebbe andato a Roma, mentre il percorso inverso sarebbe stato compiuto da Valentin Castellanos. La Lazio, tuttavia, ha rispedito al mittente la proposta del Napoli. Sempre secondo Pedullà, infatti, Lucca non avrebbe le caratteristiche giuste per il gioco di Maurizio Sarri. Inoltre, il presidente Claudio Lotito ha fissato una valutazione decisamente alta per il “Taty”: 30 milioni di euro non trattabili.

Napoli, l’esigenza di un mercato a saldo zero

L’idea dello scambio Lucca-Castellanos era sorta in seguito al provvedimento che impedirà al Napoli di muoversi liberamente nella sessione invernale di calciomercato. Gli azzurri dovranno operare con estrema attenzione, dovendo registrare un saldo pari a zero.

Tuttavia, la volontà della Lazio di cercare profili diversi da quello di Lucca avrebbero chiuso sul nascere ogni possibilità di vedere le due punte scambiarsi le maglie a gennaio. Entrambi, in ogni caso, restano in uscita dalle rispettive squadre.