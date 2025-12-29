Supercoppa Napoli, prolungata l’esposizione del trofeo: fino a quando sarà visibile

La voglia di vedere la Supercoppa italiana vinta appena una settimana fa dal Napoli è tanta e i tifosi azzurri hanno risposto dopo la decisione della società di metterla in esposizione presso lo Store ufficiale in Piazza San Domenico Maggiore a Napoli. E ora la possibilità di vederla e ammirarla da vicino si sposta dal 4 al 6 gennaio.

Prolungata l’esposizione: ecco gli orari in cui sarà possibile visitarla

Dunque ci saranno due giorni in più per poter presentarsi al negozio e vederla. Come comunicato proprio dal SSC Napoli sui canali ufficiali, la Supercoppa Italiana sarà esposta fino al 6 gennaio. Cambia anche l’orario in cui sarà possibile mettersi in coda e ammirarla.

La visita, infatti, sarà possibile tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, con eccezion fatta per i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Infatti, in quei giorni, in considerazione della chiusura del punto vendita alle ore 18:00, l’accesso alla Supercoppa sarà consentito fino alle ore 17:00.