Hojlund, Lukaku o Osimhen? Vincitore a sorpresa fra i bomber della storia recente del Napoli

La doppietta di Hojlund contro la Cremonese ha acceso la gioia e le fantasie dei tifosi del Napoli. Iniziano ad impazzare ora, in virtù del grande rendimento del danese, i confronti con gli altri attaccanti della storia recente azzurra. Nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio“, in onda su Televomero, sono stati tirati in ballo anche Romelu Lukaku e Victor Osimhen, ma i pareri hanno visto proprio Hojlund come vincitore nei confronti degli altri.

Il confronto fra Hojlund e Lukaku

Apre le danze nelle discussioni su Hojlund Gianluca Vigliotti, che evidenzia i miglioramenti del bomber danese nel gioco associativo con i comagni, etrando sempre di più all’interno dei meccanismi di Conte:

“Hojlund si sta lukakizzando in maniera netta, ormai è il clone di Lukaku. Conte lo ha lukakizzando e quello che sta facendo con Hojlund è clamoroso. Conte ha rivoltato la squadra ed ora Hojlund diventa Lukaku”.

Contrario a questa opinione è però Gianluca Gifuni, per cui Hojlund è già ad oggi un giocatore di livello superiore rispetto al belga:

“Dire che Hojlund si sta lukakizzando è riduttivo, nel meglio della sua carriera è stato un grandissimo attaccante ma Hojlund ora – come dice Vieri – è uno dei primi 5 attaccanti in Europa, ha i piedi migliori di Lukaku, gli ho visto fare assist di pregevole fattura”.

Gifuni esalta il danese: “Meglio di Osimhen”

Gifuini ha esaltato ancora di più l’attaccante danese, vedendolo vincente anche nel confronto con Osimhen:

“Osimhen è una macchina da gol spaventosa ma è dissociativo, Hojlund invece è un attaccante raffinato, un pò come Higuain e finirà la stagione con 25 gol”.

Solo il tempo ci dirà quanto Hojlund possa essere paragonato a questi bomber della storia azzurra, ma le premesse sono ottime: il danese sta conquistando tutti!