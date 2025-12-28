Trionfo Napoli a Cremona: Conte cura il grande problema degli azzurri

Il Napoli vince per 2-0 in casa della Cremonese, ottenendo un successo importantissimo per ripartire in campionato dopo la vittoria della Supercoppa. A decidere la gara, la doppietta di uno straordinario Rasmus Hojlund. Conte trova così la soluzione al “mal di trasferta” del Napoli, grazie ad una bella vittoria fuori casa.
Napoli vincente contro la Cremonese: super Hojlund!
Gli azzurri hanno gestito il match senza troppi problemi, sbloccandolo dopo pochi minuti grazie ad un bel tap-in di Hojlund. Il raddoppio arriva poco prima della fine del primo tempo, ancora con il danese, ancora con un tap-in da vero attaccante d’area di rigore. La ripresa prosegue senza particolari sussulti, con qualche sporadico folata degli avversari (senza mai impegnare concretamente Milinkovic-Savic) e Hojlund che spreca da pochi passi l’occasione per la tripletta.
Il Napoli si riporta così al secondo posto in classifica, in attesa dell’Inter. Gli azzurri curano così il loro mal di trasferta: si tratta del quinto successo in 9 partite fuori casa in questa Serie A, migliorando così una media fin qui negativa.