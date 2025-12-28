Napoli, nuovo infortunio? L’annuncio di Conte non lascia tranquilli

Il Napoli ha vinto per 2-0 contro la Cremonese, sfornando una prestazione di ottimo livello. Gli azzurri confermano i progressi con il nuovo assetto tattico e la grande forza d’animo di una squadra che sta lottando contro le tantissime assenze. Un altro calciatore non è però al meglio delle sue condizioni: si tratta di Leonardo Spinazzola.

Conte: “Spinazzola ha avuto un affaticamento”

Antonio Conte, nella sua conferenza stampa post-gara, ha risposto anche in merito ai motivi della sosituzione di Spinazzola, confermando che il terzino azzurro non era al meglio:

“Spinazzola ha chiesto il cambio perché aveva sentito un po’ di affaticamento. Non ha senso ora prendersi dei rischi perché inizia un periodo importante. Poi sappiamo che alle sue spalle c’è un altro calciatore importante come Gutierrez“.

Non è ancora chiara l’entità del problema accorso a Spinazzola, ma la speranza è che la sostituzione precauzionale abbia arginato in tempo ogni problema, impedendo un vero e proprio infortunio.

Il punto di Conte sugli infortunati

Sugli altri infortunati, invece, Conte si esprime così:

“Gilmour dovrà recuperare da un’operazione, Anguissa lo avremo forse a fine mese. Ma ci sono altri infortuni gravi come quelli occorsi a Lukaku e De Bruyne: non sappiamo quando e come torneranno. Quella è l’unica cosa che sinceramente mi preoccupa”.

L’allenatore lancia quindi un piccolo allarme su Lukaku e De Bruyne, i cui infortuni si stanno rivelando davvero di complicata gestione.