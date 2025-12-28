Napoli-Juve, è sfida sul mercato: Manna accelera per il classe 2003 della Serie A

Napoli e Juventus sono pronte a sfidarsi per assicurarsi Arthur Atta, il centrocampista francese dell’Udinese, con i partenopei che hanno avviato contatti diretti con la proprietà friulana in vista della prossima estate. Tutto rimandato a giugno, quando le due big italiane potrebbero dare vita a un’asta vera e propria per il giocatore.

Atta, è duello Napoli – Juve: il punto sulle trattative

Arthur Atta è esploso in questa stagione con l’Udinese, diventando un pilastro del centrocampo e dimostrandosi pronto per una big.

Secondo Il Mattino, gli azzurri e i bianconeri vedono in lui il rinforzo perfetto per il futuro. Per il Napoli, un leggero vantaggio: da settimane è in corso un dialogo fitto con Gino Pozzo, proprietario dell’Udinese, per sondare la disponibilità a una cessione estiva.

Il nodo principale resta l’ingaggio da circa 2,6 milioni netti e la concorrenza agguerrita: non c’è solo la Juventus in agguato, ma anche club come West Ham e Benfica tengono d’occhio la situazione. Insomma, le dirigenze si muovono con cautela, ma una cosa appare chiara: in estate, Atta sarà uno dei nomi più caldi sul mercato.