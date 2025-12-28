Luca Marianucci è prossimo dal lasciare il Napoli. La società partenopea sta riflettendo sull’ipotesi di mandare il difensore a giocare altrove per i prossimi sei mesi. L’idea è quella di un prestito secco, senza alcuna formula che ne preveda il riscatto. Una scelta che nasce dalla volontà del club di proteggere l’investimento fatto in estate e, allo stesso tempo, permettere al giocatore di trovare spazio e continuità, elementi che in questa fase della stagione sono mancati. Diverse società di Serie A si sono mosse, ma solo una avrebbe accettato le condizioni imposte dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Tre club di Serie A su Marianucci: solo uno ha incassato il sì di De Laurentiis

Il Napoli non intende rinunciare al controllo sul cartellino di Marianucci. Arrivato dall’Empoli dopo un investimento importante, vicino ai 10 milioni di euro, Marianucci è un profilo su cui il Napoli continua a credere in prospettiva. Proprio per questo motivo la società ha chiuso fin da subito a qualsiasi ipotesi di cessione a titolo definitivo o di prestito con diritto di riscatto, preferendo mantenere il pieno controllo sul suo futuro.

Nella prima parte di stagione, però, lo spazio a disposizione è stato limitato. Il difensore ha collezionato una sola presenza, senza riuscire a trovare continuità all’interno delle rotazioni della squadra. L’unica presenza è arrivata a San Siro contro il Milan, una gara che ha acceso il dibattito tra i tifosi, alcuni dei quali hanno espresso perplessità sulla sua prova. Un minutaggio limitato che ha spinto il club a valutare una soluzione temporanea per favorirne la crescita.

Tre società di Serie A hanno chiesto informazioni per Marianucci. Tra queste ci sono Torino e Cagliari, entrambe interessate a rinforzare il reparto difensivo nella seconda parte della stagione. Nessuna delle due, però, ha accettato le condizioni fissate dal Napoli, che resta fermo sulla formula del prestito secco.

Un solo club ha incassato il sì di De Laurentiis

L’unica società ad aver dato il via libera alle richieste del club partenopeo è la Cremonese, pronta ad accogliere il difensore senza inserire clausole future. Una soluzione che convince la dirigenza azzurra, anche se il giocatore guarda con interesse anche ad altre possibili destinazioni.

Marianucci resta un patrimonio tecnico su cui puntare, ma ha bisogno di continuità per crescere. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, ma l’orientamento del club è ormai definito: valorizzare il giocatore oggi per ritrovarlo domani più pronto e maturo.