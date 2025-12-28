Manna furioso: che risposta sulle limitazioni al mercato del Napoli

Il ds del Napoli Giovanni Manna ha risposto alle domande di Dazn prima della partita contro la Cremonese. Il dirigente azzurro si è soffermato in particolare sulle limitazioni al calciomercato azzurro, con il club costretto ad operare “a saldo zero” a gennaio.
Mercato Napoli, Manna sbotta: “Paradossale”
Manna si esprime così sulle limitazioni del mercato, dicendosi arrabbiato per questo danno nei confronti del Napoli:
Un paradosso incredibile. Siamo una delle se non LA società messa meglio dal punto di vista del bilancio. Per me è un po’ scorretto, perché si è cercato di omologare la regola UEFA senza però concedere i vari correttivi che essa prevede. Un paradosso.
Il ds mantiene comunque la concentrazione sulla gara:
Siamo contenti per la Supercoppa ma non c’è tempo di festeggiare, dobbiamo essere bravi a rimanere sempre sul pezzo nelle prossime partite. Le partite non sono mai veramente facili, i punti possono essere persi con chiunque. Problemi in trasferta? Lo scorso anno era il nostro fortino, perdemmo di più in casa che fuori, quest’anno va diversamente
Chiosa finale sui neo acquisti Lucca e Lang, oggi in panchina:
I giocatori devono dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia. Lorenzo lo abbiamo voluto, è chiaro che lo spazio ora è limitato ma deve farsi trovare pronto. Non escludiamo nulla.