Hojlund, dato da non credere: il sorpasso è già avvenuto

Napoli, ha dell’incredibile l’ultimo dato che riguarda Rasmus Højlund. L’attaccante danese, sbarcato alla corte di Conte solamente quest’estate, avrebbe già superato i gol della sua ultima stagione con la maglia del Manchester United. Un dato che conferma ancora una volta come il giocatore si sia immediatamente ambientato a Napoli, diventando così uno dei giocatori più importanti nella squadra di Conte.

Napoli, Rasmus Højlund è incontenibile: ecco il dato!

Secondo quanto riportato da Opta, Rasmus Højlund, con i suoi 6 gol in 12 presenze da quando è al Napoli, avrebbe già ampiamente superato i gol della sua ultima stagione in Premier League. Infatti il danese, nel suo ultimo anno con il Manchester United, aveva messo a segno solamente 4 gol in 32 presenze. L’aria del Vesuvio, o la cura Conte (dipende dai punti di vista), hanno letteralmente trasformato il giocatore, rendendolo uno dei più prolifici del nostro campionato.

Rasmus Højlund o Romelu Lukaku? Ora è questo il dubbio di Conte

Rasmus Højlund arrivò al Napoli durante gli ultimi giorni di mercato proprio per sostituire Romelu Lukaku, infortunatosi gravemente durante un’amichevole di pre campionato. Il danese però non ha mai fatto rimpiangere l’assenza dell’attaccante belga, ora Conte, di fronte al rientro di Lukaku, dovrà decidere a chi affidare le chiavi dell’attacco. Se da un lato Højlund si trova in un momento di grazia, dall’altra Lukaku ha dimostrato più volte di inserirsi perfettamente negli equilibri tattici di Conte. Non sappiamo chi giocherà titolare, ma Conte si trova davanti ad una scelta che potrebbe cambiare le sorti della stagione.