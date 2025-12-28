Home ->

Copertina Calcio Napoli

“È un top player, si svaluta troppo!”, Hojlund esalta un giocatore del Napoli: parole stupende

di
Rasmus Højlund durante il post partita di Cremonese-Napoli

Napoli, dopo la schiacciante vittoria dei partenopei per 0-2 ai danni della Cremonese, Rasmus Højlund ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo stato di forma ai microfoni di Dazn. Nel frattempo i tifosi si godono l’eccellente stato di forma del danese che a suon di gol continua a trascinare la squadra di Antonio Conte.

Napoli, le parole di Højlund fanno impazzire i tifosi

Di seguito riportiamo le parole del giocatore rilasciate nel post partita, oltre al suo stato di forma il danese ha elogiato così i suoi compagni di squadra:

“Sono nel mio prime? Sto meglio, all’Atalanta dovevo ancora fare esperienza, al Manchester United ho iniziato a giocare in Champions League e in un altro campionato. Ora sto giocando con giocatori davvero forti, come Politano: giocando dietro non porta gli stesi gol, ma è davvero un top top player. Ogni tanto si svaluta, è un giocatore di livello assoluto”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie