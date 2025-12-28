“È un top player, si svaluta troppo!”, Hojlund esalta un giocatore del Napoli: parole stupende

Napoli, dopo la schiacciante vittoria dei partenopei per 0-2 ai danni della Cremonese, Rasmus Højlund ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul suo stato di forma ai microfoni di Dazn. Nel frattempo i tifosi si godono l’eccellente stato di forma del danese che a suon di gol continua a trascinare la squadra di Antonio Conte.

Di seguito riportiamo le parole del giocatore rilasciate nel post partita, oltre al suo stato di forma il danese ha elogiato così i suoi compagni di squadra:

“Sono nel mio prime? Sto meglio, all’Atalanta dovevo ancora fare esperienza, al Manchester United ho iniziato a giocare in Champions League e in un altro campionato. Ora sto giocando con giocatori davvero forti, come Politano: giocando dietro non porta gli stesi gol, ma è davvero un top top player. Ogni tanto si svaluta, è un giocatore di livello assoluto”.