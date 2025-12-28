Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Cremonese-Napoli, Lukaku ai box: svelato il motivo della scelta di Conte

di
Lukaku parla con Conte durante un allenamento del Napoli

Romelu Lukaku non sarà della partita nella trasferta del Napoli a Cremona: rimarrà a lavorare a Castel Volturno per proseguire il percorso di recupero. La decisione di Antonio Conte è legata agli infortuni che stanno condizionando la stagione partenopea, con il centravanti belga ancora fuori da mesi: serve massima cautela.

Napoli a Cremona senza Lukaku: Conte ha deciso

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la lista degli indisponibili azzurri si allunga di nuovo: Lukaku non scende in campo da agosto, mentre Beukema e Olivera hanno accusato stop recenti che li costringono ai box.

Conte ha preferito non rischiarli in trasferta, lasciandoli a Napoli per terapie e allenamenti differenziati. È una costante di questa annata complicata, dove l’infermeria sembra non svuotarsi mai, mettendo a dura prova la profondità della rosa. Contro la Cremonese, dunque, toccherà ancora ad Hojlund, con il Napoli che non può permettersi passi falsi nella corsa alle zone alte della classifica.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie