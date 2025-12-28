Cremonese-Napoli, Lukaku ai box: svelato il motivo della scelta di Conte

Romelu Lukaku non sarà della partita nella trasferta del Napoli a Cremona: rimarrà a lavorare a Castel Volturno per proseguire il percorso di recupero. La decisione di Antonio Conte è legata agli infortuni che stanno condizionando la stagione partenopea, con il centravanti belga ancora fuori da mesi: serve massima cautela.

Napoli a Cremona senza Lukaku: Conte ha deciso

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, la lista degli indisponibili azzurri si allunga di nuovo: Lukaku non scende in campo da agosto, mentre Beukema e Olivera hanno accusato stop recenti che li costringono ai box.

Conte ha preferito non rischiarli in trasferta, lasciandoli a Napoli per terapie e allenamenti differenziati. È una costante di questa annata complicata, dove l’infermeria sembra non svuotarsi mai, mettendo a dura prova la profondità della rosa. Contro la Cremonese, dunque, toccherà ancora ad Hojlund, con il Napoli che non può permettersi passi falsi nella corsa alle zone alte della classifica.