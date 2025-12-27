Scelta fatta, il neo acquisto del Napoli può dire già addio: formula a sorpresa

Il Napoli si gode i progressi dell’ultimo periodo e il successo in Supercoppa. Il merito di questo momento va dato anche ai neo acquisti, che stanno man mano riuscendo a mettere la loro impronta sui risultati azzurri. Fra loro ce n’è però uno che è un vero e proprio caso: si tratta di Lorenzo Lucca, che potrebbe dire addio già a gennaio per un prestito oneroso.
Lucca può lasciare il Napoli: la formula della cessione
Secondo quanto affermato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, il Napoli accetterebbe un’offerta in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato per cedere Lucca. Di seguito le sue parole:
“Lucca sta cercando di capire cosa fare a gennaio. Ci sono sempre più club all’estero su di lui, sia in Premier League, che in Spagna. Chiaramente il Napoli preferirebbe darlo all’estero, sicuramente chi punterebbe Lucca sa che dovrebbe spendere una certa cifra per un prestito oneroso, con il diritto di riscatto che può diventare obbligo. Sicuramente il prestito deve essere oneroso, vedremo quale soluzione verrà trovata nelle prossime settimane”