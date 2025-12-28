Home ->

Cremonese – Napoli, le scelte ufficiali di Conte: esclusi due big

Antonio Conte osserva la partita del Napoli dalla panchina

Il Napoli scenderà in campo per affrontare la Cremonese alle ore 15.00. Gli azzurri sono chiamati ad una vittoria per rimettersi in corsa in Serie A dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Ryiadh. Per avere la meglio in questo match, Conte ha scelto lo stesso undici con cui ha battuto il Bologna nella finale di Supercoppa, escludendo ancora Buongiorno e Lang.

Conte esclude ancora Buongiorno e Lang: le scelte ufficiali

Conte si affida, quindi, ancora agli uomini che gli hanno portato la Supercoppa, affidandosi ancora a Juan Jesus ed Elmas a discapito di Buongiorno e Lang. Queste le sue scelte:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All: Conte

Felice Leopoldo Luongo

