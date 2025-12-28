Cremonese – Napoli, le scelte ufficiali di Conte: esclusi due big

Il Napoli scenderà in campo per affrontare la Cremonese alle ore 15.00. Gli azzurri sono chiamati ad una vittoria per rimettersi in corsa in Serie A dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Ryiadh. Per avere la meglio in questo match, Conte ha scelto lo stesso undici con cui ha battuto il Bologna nella finale di Supercoppa, escludendo ancora Buongiorno e Lang.
Conte esclude ancora Buongiorno e Lang: le scelte ufficiali
Conte si affida, quindi, ancora agli uomini che gli hanno portato la Supercoppa, affidandosi ancora a Juan Jesus ed Elmas a discapito di Buongiorno e Lang. Queste le sue scelte:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All: Conte