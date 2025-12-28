Cremonese-Napoli, Conte scioglie i dubbi: l’azzurro torna tra i titolari

Il Napoli, fresco vincitore della Supercoppa Italiana, affronta la Cremonese nella 17ª giornata di Serie A. Antonio Conte, per mantenere alti i ritmi e gestire le energie dopo la trasferta araba, opta per alcune variazioni rispetto alla squadra che ha battuto Milan e Bologna. Secondo La Repubblica sarà confermato il solido 3-4-3 che sta dando frutti, con Noa Lang favorito nel ballottaggio con Elmas.

Napoli, Lang titolare a Cremona? Le ultime di formazione

Galvanizzato dalla Supercoppa, secondo La Repubblica per il Napoli la novità di formazione sarà Noa Lang dal primo minuto, preferito a Eljif Elmas. L’olandese affiancherà con ogni probabilità Neres e l’inarrestabile Hojlund, punta di diamante di questo Napoli.

Buongiorno o Jesus? Conte ha scelto il terzetto difensivo

In retroguardia, il cambio più evidente è l’inserimento di Alessandro Buongiorno al posto di Juan Jesus: l’ex Torino formerà il terzetto con Di Lorenzo e Rrahmani davanti a Milinkovic-Savic. A sinistra resta titolare Spinazzola, mentre al centro, la coppia Lobotka – McTominay resta intoccabile, con Politano confermato a destra.

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte.