Napoli, doccia fredda per Conte: in tre saltano la trasferta di Cremona

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli in campionato dopo il successo in Supercoppa. Una sfida tutt’altro che semplice per gli azzurri, che faranno visita ad un’ostica Cremonese. Un match già di per sé complesso, ma che si complica ancora di più a causa di tre pesanti assenze dell’ultima ora. Conte, infatti, dovrà rinunciare a Mathias Olivera, Sam Beukema e Romelu Lukaku.

Fuori dalla lista convocati: Olivera, Beukema e Lukaku restano a Napoli

Il loro impiego contro la Cremonese era in forte dubbio già alla vigilia. Olivera e Beukema non hanno ancora del tutto smaltito, rispettivamente, il problema muscolare e la contusione al piede rimediata prima della semifinale di Supercoppa contro il Milan. Lukaku non ha ancora ripreso del tutto la condizione fisica, nonostante le presenza in Arabia con la squadra.

Eppure si pensava che i tre sarebbero comunque partiti per Cremona, da utilizzare solo in caso di estrema emergenza. E invece, come riportato da Gianluca Di Marzio, i tre non sono partiti con il resto del gruppo. Dunque saranno assenti contro la Cremonese di Nicola, che intanto ha lanciato una prima frecciatina al Napoli.

“Dobbiamo provocarli”, Nicola avvisa il Napoli e carica i suoi

Davide Nicola ha parlato alla vigilia della sfida contro il Napoli, affermando la difficoltà nell’affrontare i campioni d’Italia e i freschi vincitori della Supercoppa, ma dichiarando anche cosa può servire per battere la forza degli uomini di Conte. Di seguito le sue parole in conferenza stampa: