Home ->

Copertina Calcio Napoli

Cremonese-Napoli, Conte alza la voce: messaggio perentorio alla squadra

di
Napoli - Milan: svelati i possibili tiratori in caso di calci di rigore

Napoli in trasferta contro la Cremonese questo pomeriggio, per l’ultima partita del 2025. Antonio Conte, secondo quanto rivelato da Il Mattino, ha tenuto un discorso diretto alla squadra negli ultimi giorni, chiedendo massima concentrazione per evitare qualsiasi calo di tensione dopo la recente vittoria in Supercoppa.

Conte parla alla squadra: massima concentrazione a Cremona

Secondo Il Mattino, il tecnico salentino non nasconde la sua preoccupazione principale: che il trionfo in Supercoppa possa aver tolto un po’ di quella rabbia necessaria in un campionato così equilibrato. Conte avrebbe ricordato ai giocatori che il percorso verso la difesa del titolo passa anche attraverso gare apparentemente abbordabili, come quella di quest’oggi contro la Cremonese.

Antonio Conte con la Supercoppa Italiana
Antonio Conte dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Bologna

Troppe sconfitte lontano dal Maradona

Un altro punto toccato nel discorso riguarda il rendimento in trasferta, che finora è stato il tallone d’Achille degli azzurri. Sette ko esterni dalla inizio stagione sono un dato che pesa e che Conte intende cancellare il prima possibile.

Vincere a Cremona significherebbe non solo portare a casa tre punti preziosi, ma anche mandare un segnale forte alle dirette concorrenti, Inter e Milan, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Verona.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie