Napoli in trasferta contro la Cremonese questo pomeriggio, per l’ultima partita del 2025. Antonio Conte, secondo quanto rivelato da Il Mattino, ha tenuto un discorso diretto alla squadra negli ultimi giorni, chiedendo massima concentrazione per evitare qualsiasi calo di tensione dopo la recente vittoria in Supercoppa.

Conte parla alla squadra: massima concentrazione a Cremona

Secondo Il Mattino, il tecnico salentino non nasconde la sua preoccupazione principale: che il trionfo in Supercoppa possa aver tolto un po’ di quella rabbia necessaria in un campionato così equilibrato. Conte avrebbe ricordato ai giocatori che il percorso verso la difesa del titolo passa anche attraverso gare apparentemente abbordabili, come quella di quest’oggi contro la Cremonese.

Troppe sconfitte lontano dal Maradona

Un altro punto toccato nel discorso riguarda il rendimento in trasferta, che finora è stato il tallone d’Achille degli azzurri. Sette ko esterni dalla inizio stagione sono un dato che pesa e che Conte intende cancellare il prima possibile.

Vincere a Cremona significherebbe non solo portare a casa tre punti preziosi, ma anche mandare un segnale forte alle dirette concorrenti, Inter e Milan, impegnate rispettivamente contro Atalanta e Verona.