Calciomercato del Napoli: Notizie e Aggiornamenti

Salta Mainoo al Napoli? Il quadro preoccupa i tifosi, ecco cosa sta succedendo

di
Mainoo in campo con la maglia dello United

Il Napoli, dopo aver vinto il primo trofeo della nuova stagione 2025/2026, si prepara per la gara di domenica contro la Cremonese di Davide Nicola. Se Antonio Conte, insieme ai suoi ragazzi, prepara le ultime cose per il match di domani, la società inizia a ragionare sulle mosse da effettuare il prossimo gennaio: Kobbie Mainoo rimane il nome in pole, ma ora la situazione si complica.

Mercato Napoli, si complica Mainoo: ecco come può arrivare ora

La pista che porta al giovane talento del Manchester United, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sembra farsi difficile. Le restrizioni e il mercato a saldo zero complicano i piani di Aurelio De Laurentiis, che proverà in ogni modo ad accontentare il suo allenatore, dopo la vittoria della Supercoppa e visti i i tanti infortuni lungodegenti a centrocampo.

Kobbie Mainoo nella gara di Premier League
Mainoo in campo per la Premier League

Queste le parole del noto quotidiano in merito a Mainoo-Napoli:

“Arrivare a Mainoo, in queste condizioni, non è semplice, nonostante il talento inglese spinga per lavorare con Conte. Per prima cosa, neppure il Manchester United ha capito cosa vuole fare con il ventenne. Sicuramente, il Napoli non può trattare l’acquisto definitivo a gennaio: si può procedere con un prestito di 6 mesi“.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
