Novità Napoli, tre nomi in uscita: così Manna sblocca il mercato in entrata

Il Napoli inizia a ragionare sulle possibili mosse da effettuare nel prossimo calciomercato invernale, sia in entrata che in uscita. Per sbloccare le “limitazioni del mercato”, il club azzurro ha individuato tre possibili partenti: Luca Marianucci, Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino.

Napoli, tre cessioni per sbloccare il mercato: la situazione

La commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci ha imposto una limitazione al prossimo mercato invernale del Napoli. Il motivo è l’aver superato l’indicatore del costo del lavoro allargato rispetto ai ricavi. Il club azzurro potrà, quindi, effettuare un mercato a saldo zero: ogni spesa dovrà essere compensata da una cessione, e il saldo non dovrà avere impatti negativi sul bilancio.

Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per gli ingaggi: chi arriva non potrà guadagnare più di chi parte. Per ripianare la situazione prima dell’inizio del mercato, il Napoli potrebbe effettuare due operazioni: aumento di capitale, o inserimento di crediti futuri esigibili.

Al momento la soluzione più probabile sembra essere cedere qualche calciatore nel mercato di gennaio. Marianucci, Vergara e Ambrosino i principali indiziati, con Pasquale Mazzocchi sullo sfondo. Più difficile, invece, un’eventuale uscita di Lorenzo Lucca, che fin qui non ha convinto.