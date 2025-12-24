Home ->

Novità Napoli, tre nomi in uscita: così Manna sblocca il mercato in entrata

Manna nel pre-partita di Benfica-Napoli

Il Napoli inizia a ragionare sulle possibili mosse da effettuare nel prossimo calciomercato invernale, sia in entrata che in uscita. Per sbloccare le “limitazioni del mercato”, il club azzurro ha individuato tre possibili partenti: Luca Marianucci, Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino.

Napoli, tre cessioni per sbloccare il mercato: la situazione

La commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci ha imposto una limitazione al prossimo mercato invernale del Napoli. Il motivo è l’aver superato l’indicatore del costo del lavoro allargato rispetto ai ricavi. Il club azzurro potrà, quindi, effettuare un mercato a saldo zero: ogni spesa dovrà essere compensata da una cessione, e il saldo non dovrà avere impatti negativi sul bilancio.

Lo stesso discorso, ovviamente, vale anche per gli ingaggi: chi arriva non potrà guadagnare più di chi parte. Per ripianare la situazione prima dell’inizio del mercato, il Napoli potrebbe effettuare due operazioni: aumento di capitale, o inserimento di crediti futuri esigibili.

Squadra Napoli nella gara di Serie A 2025
Giocatori Napoli esultano nella gara contro il Cagliari

Al momento la soluzione più probabile sembra essere cedere qualche calciatore nel mercato di gennaio. Marianucci, Vergara e Ambrosino i principali indiziati, con Pasquale Mazzocchi sullo sfondo. Più difficile, invece, un’eventuale uscita di Lorenzo Lucca, che fin qui non ha convinto.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
