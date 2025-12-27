“Ora basta”: Napoli spiazzato, che affondo a Conte e non solo!

Il Napoli torna in campo dopo aver conquistato la Supercoppa a Riad. La trasferta a Cremona sarà sicuramente ostica dopo gli impegni e i viaggi dall’Arabia Saudita. Tuttavia, gli azzurri saranno chiamati a vincere per non restare distanti dalla vetta. Milan e Inter sono davanti, Roma e Juve inseguono. Nessuno, però, può lamentarsi. Le rose di queste squadre sono tutte ben attrezzate, almeno secondo Cristian Vieri.

Vieri non ci sta: “Infortuni? Basta piangere”

Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Bobo Vieri ha toccato diversi temi legati al calcio italiano. Secondo l’ex bomber, gli allenatori e le società non devono lamentarsi per le assenze:

“Vale per tutte le squadre, non solo per Napoli o Inter: ora basta piangere, le rose sono tutte profonde. Gli infortuni fanno parte del gioco e si tirano in ballo solo quando si perde.”

Scudetto, Vieri avverte: “Il Napoli vuole il bis”

Vieri ha assistito alla finale di Supercoppa dal vivo e le sue impressioni sul Napoli di Conte sono state ottime:

“Il Napoli è ancora il Napoli. Quello tosto e forte di Conte, che vuole il bis scudetto. Ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad: è finita 2-0, ma potevano essere 4 o 5. È stato come un avvertimento per il campionato.”

Questo il pensiero dell’ex attaccante, che ha pochi dubbi sulla favorita per il prossimo scudetto.