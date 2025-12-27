Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Ora basta”: Napoli spiazzato, che affondo a Conte e non solo!

Il Napoli torna in campo dopo aver conquistato la Supercoppa a Riad. La trasferta a Cremona sarà sicuramente ostica dopo gli impegni e i viaggi dall’Arabia Saudita. Tuttavia, gli azzurri saranno chiamati a vincere per non restare distanti dalla vetta. Milan e Inter sono davanti, Roma e Juve inseguono. Nessuno, però, può lamentarsi. Le rose di queste squadre sono tutte ben attrezzate, almeno secondo Cristian Vieri.

Vieri non ci sta: “Infortuni? Basta piangere”

Intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Bobo Vieri ha toccato diversi temi legati al calcio italiano. Secondo l’ex bomber, gli allenatori e le società non devono lamentarsi per le assenze:

“Vale per tutte le squadre, non solo per Napoli o Inter: ora basta piangere, le rose sono tutte profonde. Gli infortuni fanno parte del gioco e si tirano in ballo solo quando si perde.”

Scudetto, Vieri avverte: “Il Napoli vuole il bis”

Vieri ha assistito alla finale di Supercoppa dal vivo e le sue impressioni sul Napoli di Conte sono state ottime:

“Il Napoli è ancora il Napoli. Quello tosto e forte di Conte, che vuole il bis scudetto. Ha dimostrato di essere una grande squadra nella finale a Riad: è finita 2-0, ma potevano essere 4 o 5. È stato come un avvertimento per il campionato.”

Questo il pensiero dell’ex attaccante, che ha pochi dubbi sulla favorita per il prossimo scudetto.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
